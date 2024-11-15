Процессор Clearwater Forest представляет собой совершенно иной проект, включающий не только новейшие достижения Intel Foundry, такие как Foveros Direct 3D, RibbonFET, PowerVia и EMIB 3.5D, но и 3D-кэш, который Intel называет «локальным кэшем». Это стало известно из интервью с представителем компании Флорианом Майслингером. К сожалению, Team Blue также подтвердила, что Intel не планирует внедрять технологии, аналогичные AMD 3D V-cache, в свои настольные процессоры.
Новая серия E-Core от Intel, под названием Xeon Clearwater Forest, будет использовать продвинутый 18A процесс. Ожидается, что она будет основана на ядрах Atom Darkmont, которые заменят уже внедренный Skymont.
С архитектурной точки зрения Clearwater Forest использует три «активных» базовых тайлов, каждый из которых содержит по четыре чиплета ЦП, а также два чиплета ввода-вывода. Ожидается, что общая транзисторная плотность при этом составит почти 300 миллиардов. Представитель компании отметил, что рынок игр не является приоритетным для Intel, и что следующие процессоры не будут ориентированы на игровую сегментацию.