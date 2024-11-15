В новой серии процессоров Intel E-Core, получившей название Xeon Clearwater Forest, будет применен усовершенствованный технологический процесс 18A

Процессор Clearwater Forest представляет собой совершенно иной проект, включающий не только новейшие достижения Intel Foundry, такие как Foveros Direct 3D, RibbonFET, PowerVia и EMIB 3.5D, но и 3D-кэш, который Intel называет «локальным кэшем». Это стало известно из интервью с представителем компании Флорианом Майслингером. К сожалению, Team Blue также подтвердила, что Intel не планирует внедрять технологии, аналогичные AMD 3D V-cache, в свои настольные процессоры.

Новая серия E-Core от Intel, под названием Xeon Clearwater Forest, будет использовать продвинутый 18A процесс. Ожидается, что она будет основана на ядрах Atom Darkmont, которые заменят уже внедренный Skymont.

С архитектурной точки зрения Clearwater Forest использует три «активных» базовых тайлов, каждый из которых содержит по четыре чиплета ЦП, а также два чиплета ввода-вывода. Ожидается, что общая транзисторная плотность при этом составит почти 300 миллиардов. Представитель компании отметил, что рынок игр не является приоритетным для Intel, и что следующие процессоры не будут ориентированы на игровую сегментацию.