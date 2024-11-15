Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S24 менее чем через год после дебюта своих предыдущих моделей. Согласно последним сведениям, это может повториться в начале 2025 года с выходом Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.

Хотя Samsung официально не прокомментировала планы по новейшим флагманам, есть предположения, что новая серия Galaxy S появится раньше, чем текущие модели были представлены широкой публике.

В частности, один из вьетнамских ритейлеров был замечен, когда отправлял опрос, который подразумевает, что Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra могут выйти уже в начале января. Опрос также намекает на возможность замены Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra примерно 5 января. В свою очередь, Samsung представила свои текущие флагманы 17 января, а продажи начались лишь неделю спустя.

Тем не менее, дата из опроса не является гарантией того, что предварительные заказы на Galaxy S25 стартуют 5 января 2025 года. Учитывая это, нет логики в том, чтобы ритейлер отправлял купоны на продукцию, которая еще не была официально анонсирована. Вероятно, Samsung планирует представить Galaxy S25 до CES 2025 с новым чипсетом Snapdragon 8 Elite.