Samsung намекает на более раннее мероприятие Galaxy Unpacked для запуска серии Galaxy S25
Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S24 менее чем через год после дебюта своих предыдущих моделей. Согласно последним сведениям, это может повториться в начале 2025 года с выходом Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.
Хотя Samsung официально не прокомментировала планы по новейшим флагманам, есть предположения, что новая серия Galaxy S появится раньше, чем текущие модели были представлены широкой публике.
В частности, один из вьетнамских ритейлеров был замечен, когда отправлял опрос, который подразумевает, что Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra могут выйти уже в начале января. Опрос также намекает на возможность замены Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra примерно 5 января. В свою очередь, Samsung представила свои текущие флагманы 17 января, а продажи начались лишь неделю спустя.
Тем не менее, дата из опроса не является гарантией того, что предварительные заказы на Galaxy S25 стартуют 5 января 2025 года. Учитывая это, нет логики в том, чтобы ритейлер отправлял купоны на продукцию, которая еще не была официально анонсирована. Вероятно, Samsung планирует представить Galaxy S25 до CES 2025 с новым чипсетом Snapdragon 8 Elite.
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