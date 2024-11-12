Omen 35L доступен с процессорами Intel Core i7-14700F и Core i5-14400F

HP увеличила ассортимент игровых настольных ПК Omen, представив новую модель Omen 35L.

Omen 35L может быть оснащен процессорами Intel Core i7-14700F и Core i5-14400F. Однако в данной модели отсутствуют варианты с процессорами AMD, которые HP предлагает в своих других игровых ПК серии Omen 40L и 45L. Высокая производительность устройства обеспечивается комбинацией из процессоров и графической карты Nvidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти.

Система включает 16 ГБ оперативной памяти Kingston Fury DDR5-4400 МГц с RGB-подсветкой и 1 ТБ SSD на базе PCle Gen 4 NVMe M.2. Omen 35L поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5. Для эффективного охлаждения используются два 140-мм ARGB-вентилятора и 240-мм жидкостная система.

Также устройство предлагает разнообразные порты, включая DisplayPort 1.4, 2x USB 2.0, 2x USB Type A, USB Type C с функцией HP sleep and charge, HDMI 2.1, а также WiFi 6E и Bluetooth v5.3. Корпус имеет размеры 21 x 40,8 x 41 см и весит 14,5 кг.