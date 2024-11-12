Несмотря на небольшие размеры, корпус мини-ПК оснащен вентилятором с ШИМ-управлением для эффективного и тихого охлаждения.

В последние годы мини-ПК стали очень популярными, так как многие предпочитают компактные устройства, даже если это означает компромисс в производительности. Компания Shenzhen Radxa представила SLiM X4L – эффективный и сверхкомпактный мини-ПК, который имеет четырехъядерный процессор Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Мини-ПК предлагает три варианта накопителей: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ NVMe SSD, а также комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 4800 МТ/с.

В плане подключения этот мини-ПК имеет поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что гарантирует высокие скорости передачи с минимальной задержкой. Два интерфейса HDMI 2.0 позволяют выводить изображение в 4K при частоте 30 Гц, что дает возможность подключения двух дисплеев.

SLiM X4L выделяется своей мобильностью благодаря ультратонкому корпусу и опции крепления VESA. Корпус мини-ПК даже при небольших размерах оснащён вентилятором с ШИМ-контролем для эффективного и тихого охлаждения.

Кроме того, SLiM X4L совместим с несколькими ОС благодаря x86 архитектуре. Блок питания прилагается отдельно и требует адаптер 12 В/3 А или USB-C адаптер.