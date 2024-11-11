Компания Viltrox опубликовала образцы, демонстрирующие высокую резкость и контрастность по всему кадру, независимо от установки диафрагмы

Китайская компания Viltrox, занимающаяся производством фототехники, на протяжении нескольких лет предлагает объективы выдающегося качества, включая новые модели с автофокусом для популярных креплений по цене, которая зачастую в два раза ниже, чем у брендовых конкурентов и с минимальными компромиссами.

В данный момент доступен только вариант с байонетом Sony E, подходящий для беззеркалок Sony, включая полнокадровую A7R V. Объектив 135 мм F1.8 LAB стоит в два раза дешевле, чем оригинальный FE 135 мм F1.8 GM от Sony.

С точки зрения оптики, Viltrox опубликовал образцы, показывающие высокую резкость и контраст на всем кадре, независимо от установленной диафрагмы. Боке также выглядит впечатляющим, что особенно важно для телеобъективов с фиксированным фокусным расстоянием, идеально подходящих для портретной съемки. Автофокус работает тихо и быстро, но присутствует легкое искажение фокусного расстояния в процессе регулировки, что может не устроить кинематографистов.

Однако кинематографистам понравится кольцо диафрагмы, которое можно настроить либо на плавную работу, либо на щелчок, а информация о параметрах отображается на цифровом дисплее. Несмотря на внушительный вес 1235 г, этот объектив может привлечь внимание экономных фотографов, ценящих качество.

Гигантская конструкция объектива может стать решающим фактором при выборе. Он весит 1235 г, для справки объектив Sony 135 мм весит гораздо меньше, всего 950 г.