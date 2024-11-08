В CU34G4Z предусмотрены режимы PIP и PBP для одновременного отображения двух источников.

Модель AOC CU34G4Z оборудована 34-дюймовой панелью Fast HVA с разрешением WQHD 3440×1440. Она демонстрирует впечатляющую частоту обновления в 240 Гц и время отклика GTG 1 мс, что делает ее идеальным выбором для игр, требующих быстрой реакции и высокой плавности изображения.

Экран имеет радиус кривизны 1500R и соотношение сторон 21:9, создавая эффект полного погружения в контент. Поддержка HDR400 обеспечивает яркие и насыщенные цвета с пиковым уровнем яркости до 400 кд/м2.

С охватом цветового пространства 91% DCI-P3 и 99% sRGB монитор гарантирует отличную точность цветопередачи. Его 10-битная глубина цвета позволяет отображать свыше 1,07 миллиарда оттенков, что делает визуальные эффекты на экране более реалистичными.

Устройство поддерживает технологию Adaptive-Sync для уменьшения разрывов и задержек, а специальные игровые функции, такие как Dark Boost, улучшают видимость в затемненных сценах.

CU34G4Z предлагает режимы PIP и PBP для одновременного отображения двух источников, что удобно как для игроков, так и для профессионалов. В плане подключения доступны два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-B, две USB 3.2 (с функцией быстрой зарядки) и аудиопорт.

Монитор также включает эргономичную подставку с возможностью регулировки высоты до 130 мм, наклоном от -5 до 23 и поворотом на ±20.