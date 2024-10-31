Во время телефонной конференции один из руководителей Samsung заявил, что компания изучает возможности снижения ценового барьера складных устройств

Недавно произошла утечка информации, которая дала понять, что Samsung разрабатывает как более бюджетную версию Galaxy Z Flip (возможно, это будет Samsung Galaxy Z Flip 7 FE), так и устройство с тройным складыванием. Теперь поступила информация, что сама компания подтверждает эти слухи.

По словам инсайдера @Jukanlosreve, во время телефонной конференции директор Samsung отметил, что компания «изучает варианты снижения ценовых барьеров, чтобы больше потребителей имели возможность попробовать складные устройства». Это заявление можно интерпретировать как намек на создание более доступной модели компании на рынке складных устройств.

Кроме того, директор Samsung сообщил, что «компания работает над новыми форм-факторами, чтобы предоставить более эффективный и удобный способ использования складывающихся устройств», и это может относиться к тройному складному телефону. Участник конференции не углубился в детали, но упоминания о бюджетной версии Galaxy Z Flip и модели с тройным складыванием выглядят очевидными.

Стоит отметить, что всего неделю назад компания Samsung заявила, что не планирует выпуск более дешевого складного смартфона, что может означать, что доступное устройство появится не скоро.