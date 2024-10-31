Dimensity 8400 будет производиться по 4-нм технологии TSMC, что обеспечит улучшенную энергоэффективность и производительность

Почти через месяц после дебюта Dimensity 9400 появилась информация о новом чипсете MediaTek, названном Dimensity 8400. Многие флагманские устройства будут работать именно на этом чипе вместо Dimensity 9400. Модель Dimensity 9400 разработана с применением передовой 3-нм технологии TSMC и в сравнении с Dimensity 9300, предлагает на 40% большую энергоэффективность и возможностях ИИ. Это делает его серьезным конкурентом в сегменте премиум устройств.

Основная архитектурная особенность Dimensity 9400 — это конструкция поколения MediaTek «All Big Core», что исключает маломощные энергоэффективные ядра, фокусируясь только на производительных. Чип будет включать одно ядро Arm Cortex-X925 3,62 ГГц и три ядра Cortex-X4.

Dimensity 8400 получит Cortex-A725 от ARM в качестве основного ядра, это позволит достичь результатов теста AnTuTu от 1,7 до 1,8 миллиона, превышающего показатели Snapdragon 8 Gen 2. Dimensity 8400 будет производиться по 4-нм технологии TSMC, что обеспечит улучшенную энергоэффективность и производительность.