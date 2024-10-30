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10test
Представлен Sharp Aquos R9 pro с 50,3-мегапиксельным датчиком на 1/0,98 дюйма
Aquos R9 pro оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища

Sharp недавно представила профессиональную версию смартфона Aquos R9, анонсированную в мае, и, как и предшественник, новая модель сначала появится на японском рынке в декабре, а позже станет доступна в Тайване, Индонезии и Сингапуре.    

Основная камера нового Sharp Aquos R9 pro включает три модуля по 50,3 МП на задней панели и разрабатывалась в партнерстве с Leica. В камеру добавлен телеобъектив 65 мм (f/2.6), которого не хватало в стандартной версии R9, обеспечивающий 2,8-кратное оптическое увеличение и 20-кратный цифровой зум. Он оснащен большим сенсором 1/1.56″ и поддерживает Dolby Vision для видео.   

Основная камера, обладая сенсором 1/0.98″, поставляется с 23 мм (f/1.8) объективом и оптической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера на 50,3 МП имеет 13 мм (f/2.2) объектив, также способный делать макроснимки. Спереди расположен 50,3 МП модуль с 23 мм (f/2.2) объективом.   

Aquos R9 pro работает на Snapdragon 8s Gen 3, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Дисплей составляет 6,7 дюйма с разрешением QHD+ и переменной частотой обновления. Телефон работает на Android 14 и имеет защиту IP68.

#sharp #android 14 #snapdragon 8s gen 3 #aquos r9 pro #qhd+
Источник: gsmarena.com
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