Модель с диагональю экрана 100 дюймов является продолжением версии 2024 года Thunderbird 100 Max

TCL анонсировала обновленную модель светодиодного телевизора Thunderbird 100 Max 2025. Модель размером экрана 100 дюймов является продолжением версии 2024 года с тем же разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой частоты обновления экрана 144 Гц, а также сглаживанием движения MEMC 240 Гц .

Подсветка Thunderbird 100 Max 2025 года поддерживает 512 зон локального затемнения, что немного меньше, чем у модели 2024 года, которая предлагала 540. Максимальная яркость такая же — 1200 нит и коэффициент динамической контрастности 12 000 000:1.

У новой модели также осталось 95% покрытия цветового пространства DCI-P3 и поддержка Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced. Устройство работает на Android 11.0 и предлагает функцию GameBar для улучшенного игрового процесса. Варианты подключения включают Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, и есть возможность беспроводным способом обмениваться контентом со своего мобильного телефона или ноутбука с помощью таких инструментов, как Miracast.

Кроме того, можно физически подключать устройства через ряд портов, таких как HDMI 2.1, HDMI 2.0 и USB-A. Имеются встроенные динамики 2.1 с выходной мощностью 60 Вт, что немного лучше динамиков мощностью 55 Вт в модели 2024 года. Как и в предыдущей модели, аудиосистема совместима с технологиями Dolby Atmos и DTS:X.