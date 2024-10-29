TCL анонсировала обновленную модель светодиодного телевизора Thunderbird 100 Max 2025. Модель размером экрана 100 дюймов является продолжением версии 2024 года с тем же разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой частоты обновления экрана 144 Гц, а также сглаживанием движения MEMC 240 Гц .
Подсветка Thunderbird 100 Max 2025 года поддерживает 512 зон локального затемнения, что немного меньше, чем у модели 2024 года, которая предлагала 540. Максимальная яркость такая же — 1200 нит и коэффициент динамической контрастности 12 000 000:1.
У новой модели также осталось 95% покрытия цветового пространства DCI-P3 и поддержка Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced. Устройство работает на Android 11.0 и предлагает функцию GameBar для улучшенного игрового процесса. Варианты подключения включают Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, и есть возможность беспроводным способом обмениваться контентом со своего мобильного телефона или ноутбука с помощью таких инструментов, как Miracast.
Кроме того, можно физически подключать устройства через ряд портов, таких как HDMI 2.1, HDMI 2.0 и USB-A. Имеются встроенные динамики 2.1 с выходной мощностью 60 Вт, что немного лучше динамиков мощностью 55 Вт в модели 2024 года. Как и в предыдущей модели, аудиосистема совместима с технологиями Dolby Atmos и DTS:X.