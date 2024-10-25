Обе модели функционируют на базе новейшего чипа MediaTek Dimensity 9400 и предлагают до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, а также накопители UFS 4.0.

Oppo официально анонсировала свои новые флагманские смартфоны Find X8 и Find X8 Pro в Китае. Эти устройства предлагают значительные улучшения в области дисплеев, производительности и технологий камеры и безусловно, могут претендовать на лидерство в премиум-категории.

Find X8 оснащён плоским 6,59-дюймовым адаптивным LTPO OLED экраном с разрешением 2760×1256 пикселей от Tianma, который обладает минимальными рамками в 1,45 мм и пиковым уровнем яркости в 4500 нит. В свою очередь, Find X8 Pro предлагает чуть больший 6,78-дюймовый изогнутый экран с разрешением 2780×1264 пикселей от BOE, поддерживающий аналогичные обновления частоты и яркость.

Обе модели функционируют на базе новейшего чипа MediaTek Dimensity 9400 и предлагают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также накопители UFS 4.0. Среди дополнительных характеристик - продвинутая система охлаждения VC.

Что касается камер, Find X8 предлагает тройную 50-мегапиксельную систему с основным датчиком Sony LYT-700. Тогда как Find X8 Pro имеет четыре камеры, включая 50-мегапиксельный перископический объектив. Оба устройства поддерживают несколько функций ИИ для улучшения фотографий.

Find X8 получит аккумулятор на 5630 мАч, а Find X8 Pro — на 5910 мАч, обе модели поддерживают быструю зарядку SuperVOOC, беспроводную и реверсивную зарядку. Серия Find X8 защищена от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также предлагает различные возможности подключения и удобные функции управления.