Чип Snapdragon 8 Elite позволяет устройству работать намного лучше конкурентов на платформе Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi 15 скоро появится на рынке, если верить недавней утечке информации. Xiaomi подтвердила, что презентует новую линейку флагманских смартфонов уже в конце этого месяца. В то же время Xiaomi 15 уже засветился на сайте Geekbench, демонстрируя новый чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

Судя по произошедшей несколько дней назад утечке, в течение двух дней на Geekbench было зарегистрировано почти сотня упоминаний устройства. Насколько известно, все они касаются Xiaomi 15 с 16 ГБ оперативной памяти. Однако, учитывая модель Xiaomi 14 можно предположить, что этот объем ОЗУ будет одним из многих, предлагаемых Xiaomi как на глобальном, так и на внутреннем рынке.

К тому же, Xiaomi 15 будет работать на Android 15 с установленной оболочкой HyperOS 2.0. Кроме того, чип Snapdragon 8 Elite позволяет устройству значительно превосходить своего предшественника и соперников на платформе Snapdragon 8 Gen 3.

Для справки, Snapdragon 8 Gen 3 обычно получает 2106 и 6638 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 соответственно. В отличие от него, Snapdragon 8 Elite, используемый в Xiaomi 15, достигает в среднем 3043 и 9385 баллов в тех же тестах, что на 45% и 41% превышает предыдущие показатели. Эти улучшения подтверждают утверждения Qualcomm, высказанные при презентации Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, новый графический процессор Adreno от Qualcomm впечатляет своей мощностью по сравнению с Adreno 750 из Snapdragon 8 Gen 3. Последний в среднем набирает 13 947 очков в Geekbench 6 OpenCL и 15 837 очков в Geekbench 6 Vulkan, с пиками до 15 678 и 17 531 очков соответственно. В сравнении, обновленный GPU Adreno от Qualcomm стабильно достигает свыше 18 000 баллов в первом тесте и 24 000 во втором.