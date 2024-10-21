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10test
Oppo опубликовала полные характеристики наушников Enco X3 перед официальным запуском 24 октября
В наушниках используется алгоритм анализирующий человеческий голос в режиме реального времени, что вдвое повышает эффективность шумоподавления.

Компания Oppo проведет мероприятие 24 октября, чтобы представить новые устройства серии Find X8. Наряду с телефонами, будет анонсировано несколько аксессуаров, среди которых Pad 3 Pro, магнитное беспроводное зарядное устройство Oppo Mag и обновленная версия Watch X.

Также на мероприятии дебютирует новая модель наушников Enco X3 TWS. Однако на своем китайском сайте Oppo уже разместила страницу продукта, раскрывающую полные характеристики наушников. Enco X3 имеет двойную конфигурацию, включающую 11-мм басовый динамик и 6-мм твитер, работающие на чипе BES2700. 

Наушники оснащены системой активного шумоподавления, уменьшающей внешний шум до 50 дБ. В их функционал входит технология AI Call Noise Reduction, VPU Bone Voiceprint Recognition и новый алгоритм для минимизации шума от ветра. 

Кроме того, используется алгоритм для анализа человеческого голоса в реальном времени, увеличивающий эффективность шумоподавления вдвое. Двойной ЦАП и система из трех микрофонов обеспечивают четкость звука во время звонков и при прослушивании. 

Для аудиофилов Enco X3 поддерживает беспроводную передачу звука без потерь, Bluetooth 5.4 и LHDC 5.0. Управление функциями осуществляется с помощью жестов, а защита IP55 избавляет от проблем с влагой. Каждый наушник оснащен аккумулятором на 58 мАч, а зарядный кейс обладает емкостью 566 мАч.

#oppo #find x8 #pad 3 pro #watch x #enco x3 #oppo mag
Источник: gizmochina.com
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