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10test
Honor Pad GT Pro выпущен с массивной батареей, дисплеем OLED и Snapdragon 8s Gen 3
Этот планшет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который работает с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти

Компания Honor только что анонсировала совершенно новый планшет для своего внутреннего рынка в Китае. Honor Pad GT Pro представлен с крупной батареей, улучшенным IMAX-дисплеем для оптимального просмотра фильмов, при этом оставаясь доступным по цене. 

С увеличенным экраном планшет становится одним из лучших мобильных устройств для просмотра фильмов и видео. Honor Pad GT Pro выделяется на фоне других устройств, предлагая 12,3-дюймовый OLED-экран с усовершенствованной IMAX-технологией. Он напоминает более раннюю модель компании, MagicPad 13, также сертифицированную по стандартам IMAX. Разрешение экрана Honor Pad GT Pro составляет 3000 x 1920 пикселей, с частотой обновления 144 Гц, частотой касания 180 Гц, 10,7 миллиарда цветов, плотностью пикселей 290 PPI и пиковой яркостью 1600 нит.

Планшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, в сочетании с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Огромный аккумулятор на 10 050 мАч поддерживает быструю зарядку на 66 Вт и обратную зарядку на 5 Вт. Кроме того, предусмотрена система охлаждения площадью 40 000 мм² и восемь динамиков с поддержкой пространственного звука. Honor Pad GT Pro работает на Android 14 с оболочкой MagicOS 8.

#honor #oled #android 14 #snapdragon 8s gen 3 #imax #magicos 8 #magicpad 13 #pad gt pro
Источник: gizmochina.com
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