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10test
Nothing представит Phone (2a) Community Edition - смартфон, светящийся в темноте
Community Edition Nothing Phone (2a) поступит в продажу в конце этого месяца, и одной из его ключевых особенностей является дизайн

Ранее в этом году Nothing запустила проект для создания ограниченной версии своего Phone (2a). Новое устройство было разработано с учетом мнений пользователей. После месяцев ожидания, похоже, проект подошел к завершению. Community Edition Nothing Phone (2a) должен появиться в продаже в конце текущего месяца, и одной из его основных особенностей является дизайн.

Главное отличие между стандартной версией и Community Edition заключается во внешнем виде. Задняя панель устройства сохраняет своего рода прозрачность с видимыми внутренними элементами, но теперь имеет элемент, который светится в темноте. Эта уникальная особенность выделяет устройство среди других смартфонов на рынке. Специальная версия также включает фосфоресцирующий материал на задней панели и уникальные обои для интерфейса.

Что касается аппаратной части, Nothing Phone (2a) практически не изменился: сохранен 6,7-дюймовый AMOLED экран с поддержкой разрешения FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также чип MediaTek Dimensity 7200 Pro в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенного хранилища. Также сохраняется 5000 мАч батарея с быстрой зарядкой 45 Вт и набор камер на 50 МП сзади и 32 МП спереди. Устройство работает под управлением Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6.

#mediatek #android 14 #amoled #nothing phone #dimensity 7200 pro #community edition #nothing os 2.6
Источник: gizmochina.com
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