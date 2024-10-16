Как и серия Find X8, серия Reno13 будет иметь более мощные батареи.

Смартфон OPPO Reno12 Pro является предложением среднего ценового сегмента, который обрел более высокий статус благодаря использованию стекла Gorilla Glass и степени защиты IP65, когда он был представлен в начале 2024 года в Китае.

Новая модель Reno13 Pro может улучшить показатели водо- и пыленепроницаемости, согласно информатору Digital Chat Station. Также ходят слухи о том, что Reno13 Pro, вероятно, будет оснащен первой в серии функцией беспроводной зарядки — возможно, даже с новым магнитным вариантом, который также планируется для флагманской серии Find X8.

Ожидается, что в Reno13 Pro останется 50-мегапиксельный телеобъектив, конструкция которого подойдет для портретной съемки, хотя чип может быть заменен на новый Dimensity 9300 вместо 9200+, который используется в 12 Pro.

Серия Reno13 также будет иметь аккумуляторы с увеличенной емкостью, как и серия Find X8, и поддержку SuperVOOC зарядки мощностью 100 Вт, что может сделать их более конкурентоспособными по сравнению с флагманскими моделями.