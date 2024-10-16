WD утверждает, что такие емкие накопители идеально подходят для компьютеров с искусственным интеллектом.

Недавно компания Western Digital представила жесткие диски UltraSMR, использующие технологию ePMR, которые способны вместить до 32 ТБ данных, устанавливая новый рекорд для накопителей с магнитной записью.

Используя технологию ePMR с 2020 года для увеличения объема хранения, WD теперь предлагает 11-дисковую модель Ultrastar DC HC690, вмещающую максимальные 32 ТБ. В прошлом модель Ultrastar DC HC680, обладающая 28 ТБ хранилища и основывающаяся на 10-дисковой конструкции, стала первым накопителем, использующим технологию UltraSMR.

Хотя HC690 предлагает на 4 ТБ больше, чем его предшественник, его производительность немного уменьшилась — от 265 МБ/с до 257 МБ/с. Хотя это снижение производительности составило всего 3%, в длительных задачах чтения и записи это может быть значимо.

WD утверждает, что устройства с большим объемом хранения, такие как HC690, идеально подходят для компьютеров с ИИ, которым нужно много данных для обучения. Несмотря на то что использование традиционных жестких дисков может показаться устаревшим по сравнению с SSD, HDD является более экономичным вариантом для долгосрочного хранения, где высокая скорость не так критична.

Кроме того, WD представила Ultrastar DC HC590 объемом 26 ТБ на базе CMR, который является преемником HC580 на 24 ТБ с небольшим снижением производительности.