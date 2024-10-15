Oppo Pad 3 Pro станет новым флагманским Android-планшетом с дизайном, похожим на прошлогодний Pad 2

Компания Oppo собирается представить свою новую серию Find X8 в Китае 24 октября. Появились подтверждения о запуске трех дополнительных устройств, которые будут представлены вместе с Find X8 и Find X8 Pro. Это включает в себя Oppo Pad 3, новую линейку умных часов Oppo Watch X и наушники Enco X3 TWS.

Oppo Pad 3 Pro станет новым флагманским планшетом на операционной системе Android, который будет иметь аналогичный дизайн с прошлогодним Pad 2, но с рядом значительных обновлений. Среди них – чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Это усовершенствованная версия стандартного Snapdragon 8 Gen 3, включающая ядра Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц и усиленный графический процессор с тактовой частотой 1 ГГц.

Также стало известно, что устройство будет доступно с оперативной памятью до 16 ГБ и вместимостью хранилища 1 ТБ в цветах Ночной синий и Золотой рассвет.

Смарт-часы Watch X, которые были анонсированы в марте, теперь будут представлены в новом серебристом цвете. По слухам, наушники Enco X3 станут переименованной версией OnePlus Buds Pro 3 с двумя драйверами и адаптивным активным шумоподавлением.