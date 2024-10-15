Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Планшет Oppo Pad 3 Pro выйдет вместе с серией Find X8
Oppo Pad 3 Pro станет новым флагманским Android-планшетом с дизайном, похожим на прошлогодний Pad 2

Компания Oppo собирается представить свою новую серию Find X8 в Китае 24 октября. Появились подтверждения о запуске трех дополнительных устройств, которые будут представлены вместе с Find X8 и Find X8 Pro. Это включает в себя Oppo Pad 3, новую линейку умных часов Oppo Watch X и наушники Enco X3 TWS.

Oppo Pad 3 Pro станет новым флагманским планшетом на операционной системе Android, который будет иметь аналогичный дизайн с прошлогодним Pad 2, но с рядом значительных обновлений. Среди них – чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Это усовершенствованная версия стандартного Snapdragon 8 Gen 3, включающая ядра Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц и усиленный графический процессор с тактовой частотой 1 ГГц.

Также стало известно, что устройство будет доступно с оперативной памятью до 16 ГБ и вместимостью хранилища 1 ТБ в цветах Ночной синий и Золотой рассвет.

Смарт-часы Watch X, которые были анонсированы в марте, теперь будут представлены в новом серебристом цвете. По слухам, наушники Enco X3 станут переименованной версией OnePlus Buds Pro 3 с двумя драйверами и адаптивным активным шумоподавлением.

#android #oppo #snapdragon 8 gen 3 #find x8 #pad 3 pro #pad 2 #watch x #enco x3 tws
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
4
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
5
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
+
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
3
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
2
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
2
Army Recognition: В США представили новейшую пушку Bushmaster M230LF с двойной подачей боеприпасов
+
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
2
Новый вариант бронетранспортера Stryker имеет абсолютную защиту от дронов: лазеры, пушки и ракеты
2
KTM анонсировала новые панели приборов для мотоциклов с Android Automotive
1
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
+
В России представили новый иранский седан — прямого конкурента Lada Vesta
+
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
+
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
4
WP: Евросоюз не справляется с поставками оружия Украине
+
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
+
Bild: Германия больше не поставит Украине крупную военную технику
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
13
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
27
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
5
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
157
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
20
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
2
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
7
Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision
+

Сейчас обсуждают

Kalman Bronstein
03:17
Какое совпадение! Его как раз вчера убили дроном на донбасе. Есть видео в сети и там явно он. Немного иронично вышло)) Убил его "Князь Вандал", дрон на оптоволокне
В США представлен прототип БТР для борьбы с беспилотниками, вооруженный лазерами, ракетами и пушками
stellsnake
03:13
"А за какие нашёл тогда?" За такие которые ты откладывая со школьных обедов не накопишь никогда. "не слышал ни об одном мониторе 4к олед 27" (имеется в виду естественно 144-360гц, а то пукнешь проар...
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
Тимур Вихарев
03:00
Очень очень странный совет про смену dns. В большинстве случаев dns будет указывать один и тот же адрес - так что эффекта не будет вообще никакого. Ну может первая загрузка сайта будет быстрее, а даль...
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
Алексей Сизиков
02:56
Пиковая яркость будет только на небольшом кусочке экрана
Дисплей глобального варианта Realme GT 7 Pro превзойдет OnePlus 13 по пиковой яркости
Тимур Вихарев
02:49
Речь о смазанном и несмазанном движении объектов между кадрами при низком фпс. Размытие в движении обманывает мозг заставляя легче воспринимать меньшую частоту кадров, об это пытался сказать комментат...
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
Тимур Вихарев
02:48
Можно сделать размытие и добиться нужного эффетка, но никто не делал этого на свиче.
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
Тимур Вихарев
02:46
Про эффект стробоскопа конечно грубое сравнение, но статья та прекрасная. Поясню ваш коммент для минусующих. Медленный ips создаёт эффект смазывания картинки похожий на повыщение выдержки на камере (...
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
Dimon1996
02:45
Конечно, это же исключительно Наибулина виновата в том, куда Россия катится.
Эксперты о будущем рубля: курс может превысить 100 рублей за доллар
Dimon1996
02:44
"Президент России Владимир Путин заявил, что санкционные ограничения, введенные в отношении России, пойдут стране только на пользу" Так что, все нормально.
Эксперты о будущем рубля: курс может превысить 100 рублей за доллар
Павел Иванов
02:43
Только завод будет работать не на благо страны, а на господина Мордашова.
В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем