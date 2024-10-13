Смартфон оснащен интерфейсом Oppo ColorOS 14 на базе Android 14, с конфигурациями памяти от 8 ГБ/256 ГБ до 12 ГБ/512 ГБ

Oppo анонсировала в Китае свой новый смартфон серии K — K12 Plus. Это модель среднего сегмента, оснащена большой батареей, адаптивным дисплеем и мощной камерой.

K12 Plus функционирует на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который отлично справляется с повседневными задачами и легкими играми. Смартфон работает под управлением интерфейса Oppo ColorOS 14, основанного на Android 14, с вариантами памяти от 8 ГБ/256 ГБ до 12 ГБ/512 ГБ.

На передней панели расположен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1100 нит для комфортного использования на улице. Дисплей поддерживает цветовую гамму P3 и обладает частотой дискретизации касания 240 Гц для улучшенного игрового опыта.

На задней части устройства установлена двойная камера: основной объектив на 50 Мп в сочетании с 8 Мп сверхширокоугольным. Фронтальная камера на 16 Мп отвечает за селфи и видеозвонки.

Кроме того, телефон имеет огромную батарею на 6400 мАч, что обеспечивает длительную автономность, а быстрая проводная зарядка на 80 Вт помогает быстро восполнить заряд. Поддерживаются все современные подключения, включая 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, а также есть порт USB Type-C и сканер отпечатков под экраном. Oppo K12 Plus доступен в цветах Snow Peak White и Black Basalt.