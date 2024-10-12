Наушники поддерживают множество аудиокодеков, включая LDAC, AAC и SBC, обеспечивая высокое качество звука.

Компания Edifier представила новые беспроводные наушники Neodots, которые предлагают пользователям несколько полезных функций. В наушниках реализовано гибридное активное шумоподавление, что позволяет значительно улучшить качество звучания в шумной обстановке. Они оснащены 10-миллиметровыми динамиками и обеспечивают до 17 часов работы без подзарядки, а с активированным шумоподавлением – около 12 часов.

Наушники подключаются к устройствам через Bluetooth 5.4 и поддерживают взаимодействие с двумя источниками одновременно. Дизайн Neodots стал более компактным и легким по сравнению с предыдущими моделями.

Кейс для хранения и зарядки наушников имеет защиту IP55. Общая продолжительность работы с кейсом достигает 56 часов, а быстрая зарядка позволяет получить 5 часов воспроизведения музыки всего за 15 минут.

Neodots поддерживают несколько аудиокодеков, таких как LDAC, AAC и SBC, что обеспечивает высокое качество звука. Устройство также совмещается с приложением ConneX от Edifier, позволяющим настраивать эквалайзер и управлять различными параметрами наушников. Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, что улучшает качество звука при звонках.