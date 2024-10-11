Camon 30S оснащен чипом MediaTek Helio G100, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти

Серия Camon 30 все еще продолжается с выходом модели Camon 30S, которая дополнила уже представленные Camon 30, Camon 30 Premier 5G, Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G и Camon 30S Pro.

Camon 30S является более бюджетной версией Camon 30S Pro, что привело к отсутствию у модели некоторых функций и снижению производительности в других областях из-за более низкой цены.

Дизайн Camon 30S напоминает его более дорогую версию, но есть достаточно отличий для их различия. Экран, защищенный Gorilla Glass, представляет собой 6,78-дюймовую изогнутую FHD+ AMOLED панель с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит.

На задней части устройства расположен крупный круглый модуль камер. Модель сохраняет степень защиты от пыли и влаги IP53 и предлагается в цветах Celestial Black, Dawn Gold и меняющем цвете Nebula Violet, который становится темно-синим на солнце.

Camon 30S оснащен чипом MediaTek Helio G100, имеет 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища. В панели есть вырез под 13-мегапиксельную камеру с двойной вспышкой, а на задней стороне установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX896 в паре с 2-мегапиксельной камерой для глубины.

Автономность аккумулятора осталась на уровне 5000 мАч, но в отличие от Camon 30S Pro, который имеет быструю зарядку на 45 Вт и беспроводную на 20 Вт, Camon 30S поддерживает до 33 Вт. Устройство также имеет сканер отпечатков под экраном, NFC, стереодинамики и FM-радио с поддержкой Dolby Atmos.

Tecno поставляет Camon 30S с операционной системой Android 14 и рядом AI-функций, таких как удаление объектов, генерация текста, создание изображений и AI-переводчик.