Проектор получил сертификат «Designed for Xbox», что подтверждает его способность обеспечивать захватывающий игровой процесс на экранах от 65 до 300 дюймов

Hisense представила свой самый свежий проектор — 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra, который разработан специально для игр и домашнего использования. Проектор получил сертификат «Designed for Xbox», что подтверждает его способность обеспечивать захватывающий игровой опыт на экранах от 65 до 300 дюймов.

Среди ключевых игровых характеристик выделяются режим Auto-Low Latency и частота обновления 240 Гц, что способствует снижению задержек и устранению дерганий изображения. Кроме того, технология MEMC делает игровой процесс существенно более плавным.

C2 Ultra также предлагает великолепное качество изображения с 110% охватом цветового пространства BT.2020, что позволяет проектору отображать более широкий спектр цветов, создавая яркие и насыщенные визуальные эффекты для HD-контента.

С яркостью в 3000 ANSI-люменов, он превосходит недавно выпущенный 4K проектор Hisense C2 на 1000 люменов. Сертификаты IMAX Enhanced и Dolby Vision усиливают яркость и контрастность, что делает его идеальным для светлых помещений, а сниженный уровень синего света делает длительный просмотр более комфортным.

C2 Ultra можно легко настраивать для проекции на различные поверхности, а встроенная 2.1-канальная звуковая система JBL обеспечивает качественное аудио. Мировая премьера C2 Ultra была состоялась 10 октября.