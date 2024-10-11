Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Представлен лазерный проектор Hisense C2 Ultra с яркостью 3000 ANSI-люмен
Проектор получил сертификат «Designed for Xbox», что подтверждает его способность обеспечивать захватывающий игровой процесс на экранах от 65 до 300 дюймов

Hisense представила свой самый свежий проектор — 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra, который разработан специально для игр и домашнего использования. Проектор получил сертификат «Designed for Xbox», что подтверждает его способность обеспечивать захватывающий игровой опыт на экранах от 65 до 300 дюймов. 

Среди ключевых игровых характеристик выделяются режим Auto-Low Latency и частота обновления 240 Гц, что способствует снижению задержек и устранению дерганий изображения. Кроме того, технология MEMC делает игровой процесс существенно более плавным.

C2 Ultra также предлагает великолепное качество изображения с 110% охватом цветового пространства BT.2020, что позволяет проектору отображать более широкий спектр цветов, создавая яркие и насыщенные визуальные эффекты для HD-контента.

С яркостью в 3000 ANSI-люменов, он превосходит недавно выпущенный 4K проектор Hisense C2 на 1000 люменов. Сертификаты IMAX Enhanced и Dolby Vision усиливают яркость и контрастность, что делает его идеальным для светлых помещений, а сниженный уровень синего света делает длительный просмотр более комфортным.

C2 Ultra можно легко настраивать для проекции на различные поверхности, а встроенная 2.1-канальная звуковая система JBL обеспечивает качественное аудио. Мировая премьера C2 Ultra была состоялась 10 октября.

#hisense #dolby vision #hd #ansi #c2 ultra #imax enhanced #designed for xbox
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Hisense представила новый проектор C2 с яркостью 2000 ANSI-люмен и частотой обновления 120 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
1
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
1
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
1
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
79
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
4
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
4
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3
AMD готовит к выходу видеокарту Radeon RX 7650 GRE
1
Хакеры из группы RUNE взломали защиту Denuvo в актуальной версии Anno 2205
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
12
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
8
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
11
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
15
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
11

Сейчас обсуждают

Vladimir911
05:53
Это фотки 12го. Что там будет у 13го неизвестно пока
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
Вадим Киптилов
04:20
У тебя какая модель?
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
Руслан
04:17
Да S серия и так уже понятно какие обновятся, одно по одному. Какие середняки получат обновление?
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
Вадим Киптилов
04:17
А где A-серия?) Хочется знать какие модели наверняка)
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
Game tester
04:07
Лох, не мамонт.
Перекупы взвинтили цены на PS5 Pro 30th Anniversary Edition до 6000$
Митюнин Сергей
03:57
Желаю удачи американскому космическому кораблю.
НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
fynjy_2005
03:37
Как нет, есть - кучка, хотя не, просто куча малополезных мелких ядер
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
03:36
В январе 2025 выйдут двучиплетники. А скоро выйдет король игровой - 9700х3д)))
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Олег Поварницын
03:30
Подожду когда выйдут материнки на младших чипсетах, а на Али / Тао появятся более-менее живые инженерники и мутанты под новый сокет. Вот это будет любопытно! Да и было бы интересно поглядеть через пол...
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Олег Поварницын
03:28
В 2021 году помнится я сам плевался от недоядер и прочего в Alder Lake, а теперь смотрю у очень многих они в использовании, а Raptor Lake (Refresh) им и нахой не нужон!
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем