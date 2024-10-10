Серия Find X8 также будет оснащена ColorOS 15, пользовательским интерфейсом Oppo, основанным на Android 15

Компания Oppo впервые анонсировала использование чипсета Dimensity 9400 в своих флагманских устройствах. Сегодня стало известно, что новые устройства серии Find X8 будут основаны на платформе MediaTek и их официально представят в Китае 24 октября.

Также в этой серии будет использоваться ColorOS 15 — пользовательский интерфейс Oppo, созданный на базе Android 15. Это объявление произошло всего через несколько часов после официального релиза Dimensity 9400 от Mediatek. Хотя Oppo не предоставила подробной информации о модели Find X8, ожидается, что серия будет состоять из трех устройств: стандартная версия, Pro и Ultra.

Первые две, вероятно, будут работать на новом чипе, тогда как Ultra возможно получит Snapdragon 8 Gen 4, но это пока не подтверждено.

Анонс ColorOS 15 обещает трехуровневый интерфейс, который обеспечит большую эффективность, плавность и производительность. Этот интерфейс будет доступен на всех моделях Find X8 и китайских версиях OnePlus 13.