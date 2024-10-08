Задняя панель Nova 13 будет выполнена из стекла и иметь оптический сканер отпечатков пальцев под экраном.

Появились важные сведения о Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro. Huawei Nova 13 ожидается в четырех вариантах цвета: Starry Black, Green, Feather White и Feather Purple. Устройство будет иметь стеклянную заднюю панель и оптический сканер отпечатков пальцев под экраном.

Что касается камер, фронтальная будет 60-мегапиксельной, а задняя составит комбинацию из 50-мегапиксельной и 8-мегапиксельной. Телефон предоставит два варианта конфигураций памяти — 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ, поддерживая 100 Вт быструю зарядку.

Модель Pro также получит аналогичную поддержку быстрой зарядки, и для нее будет доступна версия с 12 ГБ + 1 ТБ. Задняя камера в Pro будет состоять из 50 MP (RYYB) + 12 MP + 8 MP. Согласно предыдущим данным, анонс серий Nova 13 планируется на 22 октября. Ожидается использование SoC Kirin 9010, представленного 18 апреля 2024 года.