Смартфон будет поддерживать быструю зарядку 100 Вт PPS, как у серии Vivo X100

IQOO 13 продолжает вызывать широкий интерес благодаря многочисленным слухам и утечкам информации. Недавние новости о смартфоне, который будет оснащен однослойной материнской платой, улучшенной системой охлаждения, были дополнены новыми данными от Experience More.

По информации источника, толщина iQOO 13 не превысит 8,1 мм, что соответствует размерам его предшественника. Однако, ожидается, что новое устройство станет более прочным благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP68, в отличие от IP64 у модели iQOO 12.

Помимо этого, смартфон, вероятно, получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, плоский экран с небольшим вырезом для селфи и скошенные края на рамке. Утечки также указывают на поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт PPS, аналогично серии Vivo X100, с адаптером на Type-C.

По мнению инсайдеров, устройство будет иметь "лучший дисплей", который будет использоваться в OnePlus 13. iQOO 13, по ожиданиям, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 4 и предложит тройную камеру с датчиками от Sony и Samsung. Ожидается наличие до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Хотя компания iQOO пока не подтвердила эти данные, регулярные утечки намекают на скорый анонс.