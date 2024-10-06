OLED-дисплей iPhone 17 Air будет использовать технологию TDDI

Согласно последним утечкам, iPhone 16 Plus может быть заменен на iPhone 17 Air. По информации из цепочки поставок Apple, флагманский смартфон 2025 года будет оборудован обновленным дисплеем.

Как сообщает известное издание DigiTimes, тайваньская компания Novatek собирается начать массовое производство OLED-экранов нового поколения в 2025 году (апрель, май и июнь).

Эти новые OLED-дисплеи будут оснащены технологией TDDI (интеграции драйвера сенсорного ввода и дисплея), что позволит одному чипу обрабатывать как изображение, так и сенсорные команды. Первым потребителем таких экранов, вероятно, станет Apple, как сообщает DigiTimes. Хотя это утверждение пока считается не подтвержденным, сроки выхода таких экранов совпадают с дебютом более тонкой версии iPhone.

На данный момент о моделях следующего года известно не так много. Ожидается, что iPhone 17 в версиях Pro и Pro Max кнопка регулировки громкости может объединиться с кнопкой действия. Две модели без Pro будут иметь обновленные дисплеи.