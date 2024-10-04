Устройство поддерживает английский язык и включает мобильные сервисы Google.

26 сентября Xiaomi представила в Китае новую серию Redmi Note 14. Хотя компания еще не анонсировала глобальный запуск, существует возможность неофициального импорта модели за пределами Китая.

Известно, что глобальная версия Redmi Note 14 Pro может отличаться от китайского аналога, особенно в настройках камер. Одно из изменений может заключаться в отсутствии телеобъектива у модели Pro Plus, что может снизить универсальность камеры.

С хорошей стороны, Redmi Note 14 Pro Plus из Китая уже стал доступен для покупки на Giztop. Это даст возможность приобрести новинку раньше, но есть важные нюансы. Во-первых, телефон придет с китайской прошивкой, что может не соответствовать ожиданиям от глобальной версии.

Конечно, обновить прошивку до международной будет возможно позже, но это потребует дополнительных усилий и не гарантирует совместимость. Тем не менее Giztop утверждает, что у устройства будет поддержка английского языка и установлены Google Mobile Services.

Также не стоит забывать о том, что китайская версия может поддерживать разные диапазоны 4G и 5G, что может вызвать проблемы с совместимостью в вашем регионе.