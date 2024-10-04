Проектор достигает разрешения 4K за счет смещения пикселей, что создает компромисс между качеством изображения и частотой обновления

Hisense представила проектор C2 — 4K модель с яркой цветопередачей. В проектор встроен звук от JBL, обеспечивающий качественное звуковое сопровождение даже без дополнительной акустики. C2 — базовая версия в линейке C2, к которой относится более мощная C2 Ultra. Используемая технология осталась прежней: проектор работает на основе трех лазеров, покрывающих 100% цветового пространства BT.2020 и обещающих высокую точность цветопередачи. Яркость составляет 2000 ANSI люмен, что является приемлемым показателем для лазерного проектора, хотя более флагманские модели предлагают значительно больше. Контрастность рекламируется на уровне 1700:1.

В отличие от C2 Ultra, этот проектор не имеет зум-объектива, фиксируя проекционное соотношение на 1,2:1 для изображений от 65 до 300 дюймов. Фокусировка осуществляется автоматически, как и коррекция трапецеидальных искажений, что типично для данной ценовой категории. Реализация 4K достигается путем сдвига пикселей, что создает компромисс между качеством и частотой обновления. Один из HDMI-входов поддерживает ALLM для подключения игровых консолей.