POCO X7 будет оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком камеры, возможно, Sony LYT-600, с оптической стабилизацией изображения

На данный момент Xiaomi не делала официальных заявлений о запуске нового смартфона под брендом POCO. Однако источник Xiaomi Time сообщает, что удалось выяснить некоторые детали о будущем POCO X7, который, по всей вероятности, заменит текущий POCO X6 5G. На данный момент точная дата анонса POCO X7 остается неизвестной.

Тем не менее, Xiaomi Time предполагает, что свидетельства о новом устройстве уже существуют в базе компании. Уточняется, что POCO X7 будет иметь 50-мегапиксельный основной датчик камеры, предположительно, Sony LYT-600 и поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Смартфон также будет использовать камеры OmniVision OV20B (фронтальная, 20 МП), OmniVision OV02B10 (макро, 2 МП) и Sony IMX355 (сверхширокоугольная, 8 МП).

Таким образом, POCO X7, как предполагается, получит такие же камеры, как и китайская версия Redmi Note 14 Pro. Говорят, что международная версия последнего сохранит 200-мегапиксельную камеру из Redmi Note 13 Pro 5G. Согласно утечкам, POCO X7 будет иметь 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Работать устройство будет на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Ultra и иметь аккумулятор на 5500 мАч поддерживая скорость зарядки 45 Вт.