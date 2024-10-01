FR-AV2 поддерживает 32-битную запись до 192 кГц на два входа XLR/TRS с уровнем шума предусилителя -127 дБн.

TASCAM представила новый компактный рекордер FR-AV2, предназначенный для работы в полевых условиях с таймкодом и генератором, что делает его идеальным выбором для кинорежиссеров и звукорежиссеров. Устройство оснащено 2-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и кнопками управления для записи звука, а также для настройки лимитера, фильтра низких частот и шумоподавителя.

FR-AV2 поддерживает 32-битную запись с частотой до 192 кГц на двух входах XLR/TRS и имеет уровень шума предусилителя -127 дБн, что исключает необходимость в ручной регулировке усиления при записи как тихих, так и громких звуков.

Аудиофайлы хранятся на microSD-картах объемом до 512 ГБ, а записи могут быть сделаны в 24-битном или 32-битном формате. Также рекордер может использоваться как USB-C аудиоинтерфейс.

С помощью Bluetooth адаптера AK-BT2, управление устройством становится возможным через смартфон и беспроводные наушники, через приложение TASCAM Recorder Connect. Рекордер способен синхронизироваться с внешними устройствами, что упрощает процесс редактирования многокамерных съемок.

FR-AV2 имеет размеры 99x80,4x40,3 мм и вес 195 г, работает от трех AA батареек и может обеспечивать 4,5 часа непрерывной работы и 10 часов от литий-ионных батарей.