AirPods Pro 3 и Powerbeats Pro могут быть выпущены в следующем году с этими новыми функциями здоровья

Большинство связанных с здоровьем функций, предлагаемых Apple, интегрированы в ее серию смарт-часов. Однако теперь стало известно о разработке новой функции для AirPods Pro 3 и Powerbeats Pro, которая будет способна отслеживать сердечный ритм. Кроме того, технологическая компания подала заявку на патент, в которой объясняется, как она планирует использовать датчик здоровья для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ссылки, найденные 9to5Mac в iOS 18, указывают на то, что Apple разрабатывает функцию измерения сердцебиения для будущих версий AirPods. В настоящее время известно, что AirPods Pro 3 будут иметь улучшенное активное шумоподавление по сравнению с предыдущими моделями, однако информации о других датчиках пока нет.

Что касается возможностей обоих наушников по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, в предыдущей патентной заявке говорилось, что микрофоны могут помочь в диагностике различных сердечных патологий. К основным проблемам, которые можно отслеживать, относятся брадикардия и тахикардия, что открывает перспективы для дальнейшего развития этих функций в будущем.