Ожидается, что новая модель прочного телефона будет находиться в среднем ценовом сегменте

В прошлом году Honor представила смартфон среднего класса Honor X9b, который оснащен несколькими системами защиты от падений. Одной из этих функций стала «Ultra-Bounce Anti-Drop Display», использующая специальный амортизирующий материал, который, согласно заявлению Honor, способен выдерживать падения с высоты до 1,5 метра.

Теперь Honor Malaysia подогревает интерес к новому варианту с повышенной прочностью — Honor X9c. Хотя еще небыли представлены компанией изображения смартфона в действии, тизеры явно намекают на его название и надежную конструкцию. Ожидается, что X9c будет находиться в среднем ценовом сегменте, как и его предшественник.