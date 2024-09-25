Huawei Mate 70 будет работать на чипсете Kirin 9100, что должно повысить производительность.

Ричард Ю, глава совета директоров Consumer BG в компании Huawei, сообщил о запуске публичной бета-версии операционной системы HarmonyOS NEXT, презентация которой назначена на 8 октября. Параллельно, источники в цепочке поставок намекают на вероятность выхода серии Huawei Mate 70 в ноябре этого года, однако точная дата пока не объявлена.

По информации Yicai Global, уже много комплектующих для Mate 70 доставлены Huawei, что свидетельствует о том, что массовое производство устройства может быть близким к началу или уже начато. Ожидается, что массовое производство устройства начнется в середине сентября или в начале октября, а запуск Mate 70 в продажу намечен на ноябрь.

Известно, что серия Huawei Mate 60 была представлена в конце августа и выпущена в начале сентября прошлого года. Задержка запуска текущего флагмана, вероятно, связана с разработкой HarmonyOS NEXT.

По слухам, Mate 70 будет работать на чипсете Kirin 9100, который должен предоставить повышенные характеристики. Информатор DCS сообщает о 3D-системе распознавания лиц на новом дисплее и уникальных изменениях в дизайне устройства.