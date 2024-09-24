Благодаря процессору AMD Ryzen 7 8745H ноутбук обеспечивает превосходную производительность при выполнении ресурсоемких задач

Недавно китайская компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkBook 16+ 2024 года с процессором серии Ryzen 8000. Этот компьютер отличается прочным корпусом, предназначенным для работы в сложных условиях повседневной эксплуатации, и имеет металлическую конструкцию, соответствующую военным стандартам MIL-STD-810H.

16-дюймовый IPS-дисплей устройства обеспечивает разрешение 2560×1600 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Он также сертифицирован на низкий уровень излучения синего света и покрывает полную цветовую гамму sRGB, что делает его подходящим для творческих специалистов.

Ноутбук, работающий на процессоре AMD Ryzen 7 8745H, демонстрирует отличную производительность для выполнения ресурсоемких задач. В комбинации с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ SSD формата PCIe Gen 4, он обеспечивает быструю обработку данных и комфортное использование в сложных задачах. Для надежного охлаждения предусмотрены два вентилятора, которые поддерживают оптимальную работу устройства при высокой нагрузке.

Что касается интерфейсов, ThinkBook 16+ укомплектован разнообразными портами: USB-C, USB-A, HDMI 2.1, USB4, Ethernet и слотом для карт microSD, а также разъемом для наушников, что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами.