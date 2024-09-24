Несмотря на то, что устройства будут похожи, главные отличия заключаются в чипсете.

OnePlus 13 планируется к запуску в следующем месяце, одновременно с анонсом нового чипсета Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который будет установлен в флагмане. Кроме того, стало известно, что компания готовит к выходу модели Ace 5 и Ace 5 Pro для китайского рынка, которые значительно улучшат характеристики по сравнению с предыдущими версиями.

Обе новинки получат новую камеру с сенсором на 50 МП и размером 1/1,56 дюйма из линейки IMX9 от Sony. Модель Pro также будет оснащена телеобъективом с перископической конструкцией, что является новшеством для серии Ace.

OnePlus внедрит новый дисплей X2 OLED от BOE, который дебютирует с OnePlus 13. Экран будет иметь разрешение 1,5K (примерно 1260p) и будет сделан в виде плоской панели без изгибов.

Хотя устройства будут схожи, основное различие среди них — это чипсет: Ace 5 будет работать на Snapdragon 8 Gen 3, а Ace 5 Pro получит Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что обе модели будут использовать новую технологию аккумуляторов, разработанную в сотрудничестве с CATL под названием Glacier Battery. Эти аккумуляторы будут тонкими с емкостью 6000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 100 Вт.