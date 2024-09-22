В ходе теста новые модели iPhone сравнивались с предыдущими версиями и основным конкурентом на платформе Android

Новая линейка iPhone 16 от Apple делает акцент на постепенных улучшениях, а не на кардинальных изменениях. Компания подчеркивает, что время автономной работы батареи улучшено для всех устройств новой серии iPhone 16.

По заявлению компании, iPhone 16 Pro Max может обеспечить на четыре часа больше воспроизведения видео, чем предшествующие модели. В то время как основная модель серии iPhone 16 всего на два часа больше. Тем не менее, тесты, проведенные известным YouTube-блогером MrWhosetheboss, показали реальную эффективность батареи.

В процессе тестирования новые модели iPhone были сопоставлены с предшествующими версиями и главным конкурирующим устройством на платформе Android — Samsung Galaxy S24 Ultra. В результате испытаний Galaxy S24 Ultra, оснащенный батареей мощностью 5000 мАч, продемонстрировал время работы в 12 часов и 31 минуту.

iPhone 16 Pro Max занимает вторую позицию, проработав 11 часов и 22 минуты, что значительно лучше показателей iPhone 15 Pro Max с показателем 9 часов и 35 минут. Оставшиеся модели серии iPhone 16 также продемонстрировали схожие временные показатели, однако ни одна из них не смогла превзойти Galaxy S24 Ultra в этом аспекте.