SER9 сохранит тот же дизайн, что и SER8, с 32 ГБ памяти LPDDR5x и твердотельным накопителем M. 2 PCIe 4.0

Китайская компания Beelink заработала репутацию производителя качественных мини-ПК, предлагая продукцию в разных ценовых категориях. В частности, модель Beelink U59 выделяется среди недорогих устройств и обладает «отличным набором функций, который может заинтересовать множество пользователей».

Также Beelink представляет премиум-решения, такие как GTi Ultra, оснащенные процессорами Intel Core 12-го и 14-го поколения и эксклюзивной технологией eGPU для повышения графической производительности. Последняя новинка серии SER — это SER8, работающая на базе процессора AMD Ryzen 7 8845HS Hawk Point с 32 ГБ DDR5 и 1 ТБ памяти. Ее цена составляет около 650 долларов, предоставляя мощную производительность в компактном форматe.

Следующим поступлением будет SER9, первый мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point и графикой AMD Radeon 890M. Процессор наделен четырьмя ядрами Zen 5 и восемью ядрами Zen 5c, а интегрированная графика AMD RDNA 3.5 обеспечивает высокую производительность. Модель SER9 сохранит схожесть в дизайне с SER8, предлагая 32 ГБ памяти LPDDR5x и M.2 для PCIe 4.0 SSD. Ожидается, что он будет доступен в четырех цветах и с множеством портов, включая USB4 и HDMI. Цена SER9 составит $999 и поставки начнутся в октябре, с последующей возможностью глобальных продаж.