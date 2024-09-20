Redmi Watch 5 Lite будет оснащен 1,96-дюймовым AMOLED-экраном, встроенным GPS и водонепроницаемостью до 50 метров

25 сентября Redmi планирует анонсировать своё новое носимое устройство — Redmi Watch 5 Lite. Презентация умных часов состоится в Индии и сегодня бренд презентовал тизерные снимки, на которых были раскрыты основные характеристики новинки.

Redmi Watch 5 Lite будет оснащен 1,96-дюймовым AMOLED-экраном, встроенным GPS, а также защитой от воды до уровня 50м. Часы поддерживают функцию получения звонков через Bluetooth, есть интегрированный голосовой помощник Amazon Alexa, а также обещанная длительность автономной работы в 18 дней.

Устройство будет функционировать на основе оболочки HyperOS, позволяя пользователям получать уведомления и управлять основными функциями на запястье. По всей вероятности, это будет не устройство на Wear OS , а на какой-то фирменной операционной системе под оболочкой HyperOS.