На iOS Google Chrome 129 дает возможность синхронизировать сохраненные группы вкладок.

В свежем обновлении Chrome 129 акцент сделан на безопасность и улучшение пользовательского опыта. Функция Tab Compare, использующая технологии искусственного интеллекта, станет полезным инструментом для пользователей, поскольку поможет сравнивать продукты на открытых страницах.

Для пользователей мобильных устройств тоже предусмотрены улучшения — возможность синхронизации сохранённых групп вкладок на iOS будет полезна для тех, кто часто работает с несколькими устройствами. Присутствует упрощение менеджера сертификатов и улучшения в настройках панели инструментов в десктопных версиях.

Интересно, что на Android теперь будут удаляться неактивные вкладки — это отличная функция для пользователей, которые заботятся о производительности и оптимизации работы приложения.