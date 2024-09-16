Встроенный кабель USB-C и два интерфейса USB-C позволяют заряжать несколько устройств одновременно.

Xiaomi представила новый внешний аккумулятор с емкостью 10 000 мАч, который сочетает в себе компактный дизайн и функциональность. Устройство отличается высокой мощностью на выходе - 165 Вт, что делает его многофункциональным и подходящим для зарядки различных устройств, включая смартфоны и ноутбуки.

Интегрированный кабель USB-C и наличие двух интерфейсов USB-C дает возможность одновременно заряжать несколько устройств.

Поддержка быстрой зарядки с входной мощностью до 90 Вт и наличие встроенного экрана для отображения уровня заряда и состояния зарядки делают этот аккумулятор особенно практичным в использовании.

На данный момент возможность предзаказа доступна только в Китае и пока нет информации о международном запуске.