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10test
Новые Mac на чипах M4 поступят в продажу в следующем месяце
Кроме того, поклонники Apple могут ожидать обновленный iPhone SE в следующем году.

С анонсом iPhone 16, Apple теперь начинает подготовку к запуску новой линейки Mac в следующем месяце. Как и ожидалось, анонсы Mac и iPad не были включены в программу сентябрьского мероприятия. 

Новые Mac будут функционировать на чипах M4, что обещает значительное улучшение производительности по сравнению с M3. Инсайдер Bloomberg Марк Гурман поделился списком ожидаемых продуктов в октябре: бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro, 14 и 16-дюймовые версии MacBook Pro, iMac на базе M4, обновленный Mac mini с чипом M4.

С тех пор как Apple начала использовать свой собственный кремний, её компьютеры значительно улучшились. Гурман также сообщил, что новый mini не будет жертвовать функциональностью ради дизайна и будет иметь достаточное количество портов.

К тому же, фанаты Apple могут ожидать обновление iPhone SE, намеченное на следующий год. Презентация iPhone 16, возможно, была одной из самых скучных, но SE имеет все шансы стать отличным выбором на рынке.

#apple #iphone 16 #mac #iphone se #m4
Источник: phonearena.com
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