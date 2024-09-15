Предыдущие тесты уже показали, что новые чипы Pixel 9 не обеспечивают такой же производительности, как чипы Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300.

Tensor G4 от Google был протестирован в 3DMark Wild Life Extreme исследовательской компанией Golden Review. Итоги тестов показывают, что SoC Pixel 9 едва ли опережает Tensor G3 и не достигает уровня Snapdragon 8 Gen 1, который был представлен в 2021 году. Как указала Google, цель Tensor G4 не заключалась в том, чтобы обойти другие флагманы в бенчмарках, а сосредоточиться на областях, где компания хочет продемонстрировать свои достижения, преимущественно в ИИ.

Ранее проведенное тестирование уже показало, что новый чип Pixel 9 не способен работать с такой же производительностью, как чипы Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300.

Также, недавнее сравнение выявило, что он уступает даже Snapdragon 8 Gen 1, флагману 2021 года.

Golden Reviewer представил показатели, где Tensor G4 получил немного больше очков по сравнению с предшественником — 2618 против 2445. Это всего лишь 7% прироста. Snapdragon 8 Gen 1 демонстрирует результат в 2670 баллов, оставляя Tensor G4 позади. В отличие от него, Snapdragon 8 Gen 3 набирает 5453 балла, что более чем в два раза превышает показатели Pixel 9.