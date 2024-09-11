Пэт Гелсингер заявил, что новые SoC Lunar Lake покажут выдающиеся результаты, особенно в плане энергоэффективности, и развеют мифы о недостатках этой технологии

Компания Intel с большим оптимизмом смотрит на свои будущие процессоры Lunar Lake, полагая, что они смогут положить конец "временной" доминации чипов ARM в индустрии. Несмотря на финансовые трудности, с которыми сталкивается компания, надежды всё еще остаются высокими. Intel переходит на новые архитектуры, такие как недавно представленная линейка Lunar Lake и ожидаемые настольные чипы Arrow Lake-S, что свидетельствует о динамичном развитии компании.

Глава Intel Пэт Гелсингер заявил, что новые SoC Lunar Lake покажут исключительные результаты, особенно в плане энергоэффективности, опровергая мифы о недостатках их технологий. Это подчеркивает уверенность компании в своих инновациях, а предварительные тесты демонстрируют впечатляющее время работы от батареи.

Обзор Lenovo Yoga 7i Aura Edition показал, что этот ноутбук способен работать более восьми часов при средней нагрузке и до 11 часов 31 минуты при легких задачах, что ставит его на уровень с лучшими ARM-ноутбуками. Несмотря на конкурентоспособные предложения ARM, Intel, будучи основным игроком на рынке, ожидает значительного роста продаж новых моделей Lunar Lake в ближайшем будущем.