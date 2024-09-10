Обе версии AirPods 4 работают на чипе H2, который обещает улучшенное время автономной работы и более быстрое подключение.

Apple провела свою ежегодную осеннюю презентацию. Как и ожидалось, известный технологический гигант из Купертино анонсировал новую версию наушников AirPods 4, которые заменят AirPods 3, выпущенные в 2021 году. На этот раз компания предложила две версии AirPods 4 — базовую и стандартную.

Наушники AirPods 4 сохранили знакомый дизайн предыдущих моделей, включая полувставной стержень и силиконовые насадки. Apple заявляет, что они обладают уровнем водонепроницаемости IPX4. В функциональности изменения также коснулись управления: пользователи могут по-прежнему выполнять различные команды, нажимая на стержень и теперь им предоставлена возможность отвечать Siri и на входящие вызовы, кивая «да» или «нет».

Что касается аудио, AirPods 4 предлагают персонализированный пространственный звук с отслеживанием положения головы для глубокого звукового погружения.

Бюджетная версия не имеет активного шумоподавления (ANC), в то время как более дорогая модель включает эту функцию, ранее доступную лишь в AirPods Pro. Эти TWS наушники также предлагают режим разговора, который убавляет громкость во время общения. Модель с ANC дополнительно поддерживает прозрачный режим и адаптивный звук, что дает пользователям больше выбора в зависимости от их предпочтений и финансовых возможностей. Обе версии AirPods 4 работают на чипе H2, который обещает увеличить время работы от батареи, быстрее устанавливать соединение и многое другое.

Согласно информации компании, AirPods 4 могут работать до 30 часов с учетом использования чехла для зарядки, который поддерживает беспроводную зарядку. В рамках последнего обновления Apple также перешла на USB-C для всех своих устройств. Наушники обеспечивают до 6,5 часов работы без подзарядки.

Модели AirPods 4 имеют ряд функций, включая Find My, обновленный чехол с динамиком, автоматическое переключение звука и не только.