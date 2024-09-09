В 2025 году Apple может выпустить две новые модели iPhone с новыми модемами

Компания Apple активно работает над разработкой своего 5G модема, и это шаг направлен на уменьшение зависимости от Qualcomm. Приобретение бизнеса Intel, занимающегося 5G технологиями, стало важным шагом в данном процессе и увеличило шансы компании разработать собственное решение в сфере беспроводных технологий.

Согласно последним прогнозам Минг-Чи Куо, Apple планирует выпустить 35–40 миллионов устройств с собственным модемом в течение следующего года, а к 2026 году это число может увеличиться до 90–110 миллионов. Это потенциально может снизить спрос на 5G чипсеты Qualcomm и негативно сказаться на их доходах от лицензий.

В 2025 году также возможно, что Apple представит две модели iPhone с новым модемом, что подтвердит их стратегию полного контроля над аппаратной экосистемой своих устройств.