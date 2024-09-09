TDP мини-ПК в 35-54 Вт обеспечивает высокую энергоэффективность, а эффективная системы охлаждения предотвращает перегрев

Minisforum UM760 Slim — это компактный мини-ПК размером с ладонь, который весит всего 700 грамм и обеспечивает надежное охлаждение процессора AMD Ryzen 5 7640HS. Известный производитель мини-ПК, компания Minisforum, представила свою новейшую модель UM760 Slim, основанную на архитектуре Zen 4. Этот мини-компьютер предлагает впечатляющую производительность в компактном корпусе, который можно держать в одной руке.

Сердцем устройства является APU AMD Ryzen 5 7640HS, представляющий собой процессор с 6 ядрами и 12 потоками, работающий на тактовой частоте до 5 ГГц. С TDP в пределах 35-54 Вт он демонстрирует высокую энергоэффективность, а эффективная система охлаждения предотвращает перегрев. Большой вентилятор системы охлаждения работает на уровне шума менее 35 дБ.

В UM760 Slim интегрирована графика Radeon 760M, способная справляться с большинством игр и графическим дизайном, поддерживающая разрешения до 8K. Начальная конфигурация включает 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, при этом поддерживаются до 96 ГБ ОЗУ и 4 ТБ хранилища. Среди современных функций подключения — WiFi 6E, USB4 и разъем для аудио, а также предустановленная Windows 11 с инструментом Copilot.