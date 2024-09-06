Первый прототип растягивающегося дисплея будет представлен 5-7 сентября, демонстрируя, как экран увеличивается с 12 до 14 дюймов

Компания LG Display, которая долгое время является лидером в области гибких и прозрачных дисплеев, исследует новые горизонты с помощью своей инновационной технологии — растягивающихся дисплеев. LG Display утверждает, что «растягивающиеся дисплеи можно с легкостью растягивать, складывать и скручивать».

Складывание и скручивание не являются чем-то неожиданным. На многих мероприятиях, таких как CES, многие видели множество таких экранов, которые демонстрировали разные формы и изгибы. Но именно растяжение считается как нечто уникальное.

Премьера первого прототипа растягивающегося дисплея состоится на Неделе моды весна/лето 2025 в Сеуле (5-7 сентября), где модели продемонстрируют, как экран может расширяться с 12 до 14 дюймов.

LG предлагает несколько изображений и короткое видео, демонстрирующее использование растягивающегося дисплея в модных образах, и многие с нетерпением ждут момента, когда смогут попробовать эти экраны своими руками.

По словам корейского дизайнера Чунг-Чунг Ли, «растягивающиеся дисплеи повлияют на модную индустрию, открывая новые возможности для дизайна». LG объяснила, что дисплеи сделаны из высокоразрешающих микро-светодиодов, которые могут растягиваться на 20% благодаря специальному кремнию, используемому в контактных линзах.