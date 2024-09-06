MagicPad 2 уникален своим тонким дизайном — его толщина всего 5,8 мм, а вес — 555 грамм

На выставке IFA компания Honor представила свой новый складной смартфон Magic V3 и планшет MagicPad 2, который обещает стать серьезным конкурентом для таких устройств, как OnePlus Pad 2 и Galaxy Tab S9.

MagicPad 2 выделяется своей тонкой конструкцией — его толщина составляет всего 5,8 мм, а вес — 555 г, что делает его удобным для использования и транспортировки.

Одной из главных особенностей планшета является 12,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и пиковым уровнем яркости в 1600 нит. Для снижения нагрузки на глаза в устройстве реализованы функции, такие как AI Defocus Display и высокочастотное ШИМ-освещение на 4320 Гц.

Кроме того, MagicPad 2 поддерживает стандарты IMAX Enhanced и DTS, что обеспечивает погружающий звук. Технология Honor Spatial Audio позволяет расширить звуковое поле на 25% по сравнению с предыдущими моделями.

Под капотом планшета установлен мощный чипсет Snapdragon 8s Gen 3, который работает в паре с батареей емкостью 10 050 мАч и поддерживает 66-ваттную зарядку. Новая операционная система MagicOS 8.0, основанная на Android 14, предлагает пользователям множество инновационных функций с элементами искусственного интеллекта.