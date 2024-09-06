Vivo Y300 Pro оснащен 6,7-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением FHD+

Сегодня Vivo представила новый смартфон серии Y под названием Vivo Y300 Pro, который стал преемником модели Y200 Pro, выпущенной ранее в этом году. Новый смартфон получил ряд значительных обновлений, включая мощный аккумулятор, обновленный процессор и улучшенный дизайн.

Vivo Y300 Pro оснащен выразительным круглым модулем камеры и тонким профилем. Он имеет изогнутый AMOLED-экран размером 6,7 дюйма и поддерживает разрешение FHD+ с частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и пиковую яркость до 5000 нит. Экран обрамлен тонкими рамками и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, который, по утверждению Vivo, работает даже при наличии жира и влаги на руках.

Смартфон имеет двойную заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика Sony LYT-600 и 2-мегапиксельного объектива для определения глубины. Также в нём предусмотрена светодиодная вспышка Aura Light. Для селфи Vivo Y300 Pro использует 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Внутри устройства установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1, а также доступно до 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон обладает аккумулятором емкостью 6500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Компания также гарантирует срок службы аккумулятора до 5 лет.