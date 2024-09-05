ASUS поместила Core Ultra 9 288V в компактный корпус объемом 0,6 литра и высотой всего 33 мм

ASUS представила NUC 14 Pro AI, новый мини-ПК в рамках своей развивающейся линейки. Он дебютирует сразу после NUC 14 Performance и основан на архитектуре Intel Lunar Lake с процессором Core Ultra 9 288V, который также имеет встроенный графический процессор Arc 140V.

Новая модель была анонсирована менее чем через месяц после выхода NUC 14 Performance на рынках Европы, США и Великобритании. В отличие от NUC 14 Performance, основанного на процессорах Meteor Lake, новый NUC 14 Pro AI оснащен процессором из серии Intel Lunar Lake.

ASUS уместила Core Ultra 9 288V в компактный корпус объемом 0,6 литра и высотой всего 33 мм. Этот процессор включает четыре эффективных ядра и четыре производительных, а также Arc 140V iGPU и AI-ускоритель с теоретической производительностью 48 TOPS.

Таким образом, NUC 14 Pro AI поддерживает технологии Copilot+ AI и оснащен встроенными микрофонами и динамиками. Мини-ПК имеет два порта USB Type-A, 3,5-мм разъем, HDMI и два порта Thunderbolt 4. Оперативная память LPDDR5X припаяна, что ограничивает возможности обновления устройства только твердотельным накопителем M.2 2280. Цена и дата выхода устройства пока не объявлены.